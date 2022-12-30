Не без "родзинки". Синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні

Сьогодні, 30 грудня, в Україні очікується не зимова погода. "Вишенькою на торті" стане дощ, що місцями переходитиме у сніг, у деяких регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко у Facebook .

У столиці сьогодні переважатиме суха погода, лише надвечір пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень температура повітря коливатиметься у межах - +4...+6 градусів.

"При зниженні температури повітря часом ймовірний мокрий сніг. На решті території - без істотних опадів", - розповіла вона.

Як повідомлялось, попередні розрахунки синоптиків свідчать, що незначне похолодання в Україні може бути вже на початку січня. Значні морози очікуються пізніше.

При цьому за прогнозом Укргідрометцентру, у січні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 0-5 градусів морозу, в Криму 1-2 градусів тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму. У східних та північно-східних областях - близько до норми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.