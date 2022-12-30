RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не без "изюминки". Синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 30 декабря, в Украине ожидается явно не зимняя погода. "Вишенкой на торте" станет дождь, местами переходящий в снег, в некоторых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Температура

будет в большинстве областей Украины +3...+9 градусов, на востоке и северо-востоке +1...+5 градусов.

Осадки

Дожди пройдут в западных областях, вечером дойдут до Винницкой, Житомирской, Киевской областей.

"При понижении температуры воздуха временами возможен мокрый снег. На остальной территории - без существенных осадков", - рассказала она.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет преобладать сухая погода, лишь к вечеру пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+6 градусов.

Как сообщалось, предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют, что незначительное похолодание в Украине может произойти уже в начале января. Значительные морозы ожидаются позже.

При этом по прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 0-5 градусов мороза, в Крыму 1-2 градуса тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. В восточных и северо-восточных областях - близко к норме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день