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Для опознания погибших в крушении АН-26 проведут экспертизу ДНК

Харьковская область, Суббота 26 сентября 2020 11:43
Для опознания погибших в крушении АН-26 проведут экспертизу ДНК
Фото: крушение самолета (dsns.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что для опознания погибших в крушении военного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области проведут экспертизу ДНК. Забор образцов будут делать сегодня.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас университет им. Кожедуба организовывает работу с родными. Всех обзвонили и сегодня будем делать забор образцов ДНК, потому что ряд тел нужно будет опознавать через сравнение ДНК с родными", - отметил замминистра.

Геращенко добавил, что спасатели продолжают искать еще двух человек, и они, вероятно, находятся под обломками.

"Скорее всего, они находятся под обломками, Обломки сейчас разбирают эксперты. Каждый шаг документируется на фото и на видео, потому что все это необходимо для восстановления каждой секунды катастрофы", - добавил замглавы МВД.

Напомним, уцелевший в результате крушения военного самолета АН26 в Харьковской области курсант сейчас с травмами средней степени находится в больнице; его перевели из реанимации в соматическое отделение.

Как писало РБК-Украина, сегодня утром спасатели нашли тело еще одного человека, погибшего при крушении; число жертв возросло до 23 человек.

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