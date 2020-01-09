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Родственников погибших в Иране украинцев допросили и взяли у них образцы ДНК

Новости » Общество     09.01.2020 - 22:13
Родственников погибших в Иране украинцев допросили и взяли у них образцы ДНК
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Офис генерального прокурора принимает меры по организации репатриации тел погибших в Украину

Эксперты Министерства внутренних дел Украины в четверг собрали образцы ДНК родственников украинцев, погибших в авиакатастрофе под Тегераном, для идентификации тел. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Образцы будут обработаны в течение суток, а ДНК-формула направлена в электронном виде в Тегеран для идентификации тел", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщается на странице Офиса генерального прокурора Украины, который осуществляет процессуальное руководство в деле по факту авиакатастрофы, 9 января был также проведен допрос родственников жертв авиакатастрофы. Проводили его, как и отбор образцов ДНК, следователи Главного следственного управления Нацполиции вместе с прокурорами Офиса генпрокурора.

"Кроме того, Офис генерального прокурора принимает меры по организации репатриации тел погибших в Украину и установлению обстоятельств авиакатастрофы", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы.

Украинская группа из 45 специалистов уже сейчас работает над расследованием причин трагедии в Иране.

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