Родичів загиблих в Ірані українців допитали і взяли у них зразки ДНК

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Офіс генерального прокурора вживає заходів щодо організації репатріації тіл загиблих в Україну

Експерти Міністерства внутрішніх справ України в четвер зібрали зразки ДНК родичів українців, які загинули в авіакатастрофі під Тегераном, для ідентифікації тіл. Про це повідомляє Національна поліція України.

"Зразки будуть оброблені протягом доби, а ДНК-формула спрямована в електронному вигляді в Тегеран для ідентифікації тіл", - йдеться в повідомленні.

У той же час, як повідомляється на сторінці Офісу генерального прокурора України, який здійснює процесуальне керівництво в справі за фактом авіакатастрофи, 9 січня був також проведений допит родичів жертв авіакатастрофи. Проводили його, як і відбір зразків ДНК, слідчі Головного слідчого управління Нацполіціі разом з прокурорами Офісу генпрокурора.

"Крім того, Офіс генерального прокурора вживає заходів щодо організації репатріації тіл загиблих в Україну і встановлення обставин авіакатастрофи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів нараду оперативного штабу з питань катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані. На нараді оперативного штабу було відзначено, що розслідування перебуває на дуже ранньому етапі, щоб озвучувати конкретні деталі. Розглядається кілька версій причин авіакатастрофи.

Українська група з 45 фахівців вже зараз працює над розслідуванням причин трагедії в Ірані.