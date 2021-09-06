Родственники жертв MH17 обвиняют Россию во лжи, - Reuters
Родственники жертв пассажирского лайнера Boeing 777, потерпевшего крушение на Донбассе в июле 2014 года, обвинили Россию во лжи. Они заявили об этом во время судебных слушаний в Нидерландах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Так, голландка Ван дер Стин, потерявшая в авиакатастрофе отца и мачеху, обратилась к "русскому режиму", обвинив страну во лжи на русском языке.
"Они лгут, мы знаем, что они лгут. Они знают, что мы знаем, что они лгут", - сказала она.
Женщина отметила, что она выступила с таким заявлением ко всем тем, кто слушает сегодня заседание "от имени российского режима".
"Я хочу, чтобы было известно, что я знаю, в чем лежит ответственность...ложь - это знакомая тактика в этой игре, через которую мы стремимся раскрыть правду", - отметила Ван дер Стин.
Кроме того, гражданка Австралии Ванесса Ризк, которая потеряла в авиакатастрофе родителей, назвала президента РФ Владимира Путина и его правительство "политическим кошмаром, который привел к краху".
Ранее стало известно, что суд в Гааге вынесет приговор по делу об катастрофе MH17 на Донбассе в следующем году.
Также известно, что с сентября расследовать дело о сбитом в 2014 году Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" будет новый прокурор Биргит ван Россель.