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В Гватемале люди вышли на протесты: требуют отставки президента

Новина українською →
Гватемала, Понедельник 09 августа 2021 23:16
В Гватемале люди вышли на протесты: требуют отставки президента Фото: протесты в Гватемале направлены против коррупции (twitter.com/tx_marcelo)
Автор: Наталья Скороход

В Гватемале люди вышли на протесты и блокируют дороги по всей стране. Они требуют отставки президента Алехандро Джамматтеи и генерального прокурора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Проес ы начались после увольнения всемирно признанного главы Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью Хуана Франсиско Сандоваля, который расследовал коррупционные действия Джамматтеи.

Генеральный прокурор Мария Поррас заявила, что Сандовал подорвал ее работу, и назначила "своего" прокурора.

После этого люди начали блокировать дороги, размещая на проезжей части доски с вбитыми вверх гвоздями. Сегодня прошел уже третий такой протест за последние две недели. Люди настроены решительно.

"Мы призываем к отставке и расследованию дела президента Алехандро Джамматтеи и генерального прокурора (Марии) Консуэло Поррас", - заявила журналистам Тельма Кабрера, бывший кандидат в президенты от партии "Движение за освобождение народов" и лидер группы по защите прав фермеров CODECA.

КК протестующим присоединились и студенты. Они планируют протестовать у здания правительства Джамматтеи. Люди в Гватемале разочарованы коррупцией и отказом властей от судебной независимости.

Напомним, Украина и другие страны поддержали протестующих на Кубе. Они призвали властей страны прекратить массовые задержания протестующих.

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