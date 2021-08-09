В Гватемале люди вышли на протесты: требуют отставки президента

В Гватемале люди вышли на протесты и блокируют дороги по всей стране. Они требуют отставки президента Алехандро Джамматтеи и генерального прокурора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Проес ы начались после увольнения всемирно признанного главы Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью Хуана Франсиско Сандоваля, который расследовал коррупционные действия Джамматтеи.

Генеральный прокурор Мария Поррас заявила, что Сандовал подорвал ее работу, и назначила "своего" прокурора.

После этого люди начали блокировать дороги, размещая на проезжей части доски с вбитыми вверх гвоздями. Сегодня прошел уже третий такой протест за последние две недели. Люди настроены решительно.

"Мы призываем к отставке и расследованию дела президента Алехандро Джамматтеи и генерального прокурора (Марии) Консуэло Поррас", - заявила журналистам Тельма Кабрера, бывший кандидат в президенты от партии "Движение за освобождение народов" и лидер группы по защите прав фермеров CODECA.