Родичі повідомили місцезнаходження Дудки

Фото: Володимир Дудка та Олексій Бессарабов (yalta-24.ru)

Дудка чекає на етапування в Краснодарі

Брат Володимир Дудка повідомив, що політв'язень наразі знаходиться в СІЗО №1 Краснодару і чекає на етапування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля".

Зазначається, що брат дуже схвильований станом здоров’я політв’язня і умовами, в яких він знаходиться.

Так, у Дудки діагностували гіпертонічну кризу, виразку шлунка, виявили пісок в нирках - чоловік скаржиться на постійні болі.

"Однією з найсерйозніших проблем є те, що за три роки Дудка жодного разу не отримував кваліфікованої медичної допомоги: його син, Ілля, періодично відвозить йому ліки, що були прописані йому ще до ув’язнення, проте ані він, ані адвокат не можуть вже протягом року отримати результати медичного обстеження. Скаргу на ім’я прокурора було відхилено з аргументацією на кшталт "дії керівництва вірні, керівництво має права не надавати результати обстеження", - йдеться вповідомленні.

Політв’язень Володимир Дудка та його сім’я вважають знущання над ним в ув’язненні - покаранням за те, що він не визнав провини, не співробітничав зі слідством, не піддався тиску ФСБ.

За словами брата, Володимир Дудка дуже сподівається на обмін.

Раніше український обмудсмен Людмила Денісова звернулася до Генерального консула України в Ростові-на-Дону з вимогою терміново встановити місце перебування політв'язнів Володимира Дудки та Олексія Бессарабова.

Нагадаємо, в листопаді Дудку і Бессарабова етапували в сімферопольське СІЗО Москви. Повідомлялося, що незабаром їх мають розподілити в колонії для відбування покарання. З вересня політв'язні перебувають на етапуванні.