Родственники пропавших в Украине оккупантов обратились с требованием к Путину

От ведомств и министерств родственники получают отписки: одни говорят, что родные живы, другие - что пропали без вести или погибли.

Десятки родственников российских военнослужащих обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием помочь найти их детей, братьев и мужей - военных, участвующих в войне между Россией и Украиной.

"Требуем найти наших близких, внести в списки военнопленных, которые пропали без вести. Работа по поиску не ведется, поскольку они находятся в статусе пропавших без вести. Министерство обороны РФ более пяти месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих вне зависимости от постоянно изменяющихся у них сведений. Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену или погиб - так по всей стране. Уполномоченные органы плохо ведут работу, помощи от командиров военных частей нет”, - говорится в письме, которое родители и жены лично передали в приемную администрацию Путина 26 июля.

Под обращением подписалось 106 человек. Они требуют не только найти российских военных, которые исчезли в Украине, а и создать в каждом регионе России пункт, где родственникам военнослужащих помогали с поиском живых, пленных, раненых и погибших близких, которые находятся в Украине.