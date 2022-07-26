Родичі зниклих в Україні окупантів звернулися з вимогою до Путіна

Від відомств та міністерств родичі отримують відписки: одні кажуть, що рідні живі, інші - що зникли безвісти чи загинули.

Десятки родичів російських військовослужбовців звернулися до президента РФ Володимира Путіна з вимогою допомогти знайти їхніх дітей, братів та чоловіків - військових, які беруть участь у війні між Росією та Україною.

"Вимагаємо знайти наших близьких, внести до списків військовополонених, які зникли безвісти. Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають у статусі зниклих безвісти. Міністерство оборони РФ понад п'ять місяців блокує зміну статусу військовослужбовців незалежно від відомостей, що постійно змінюються у них. Родичам доводиться шукати факти і доводити самим, що їхній син, чоловік у полоні або загинув - так по всій країні. Уповноважені органи погано ведуть роботу, допомоги від командирів військових частин немає”, - йдеться у листі, який батьки та дружини особисто передали в приймальну адміністрацію Путіна 26 липня.

Під зверненням підписалося 106 осіб. Вони вимагають не тільки знайти російських військових, які зникли в Україні, а й створити в кожному регіоні Росії пункт, де родичам військовослужбовців допомагали б з пошуком живих, полонених, поранених і загиблих близьких, які перебувають в Україні.