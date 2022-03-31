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Родственники погибших в Украине российских военных начали подавать в суд на командиров частей

Фото: родственники погибших в Украине российских военных начали подавать в суд (mill.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Родственники погибших в Украине российских военных начали подавать судебные иски против командиров частей, где служили их близкие. Один из таких случаев зафиксирован в армии Западного военного округа РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В Российской Федерации началась практика представления в судебные учреждения заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих", - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что один из случаев подачи в суд на командира части зафиксирован в 752-м мотострелковом полку 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Напомним, с начала вторжения России в Украину безвозвратные потери российской армии в живой силе составили около 17 500 человек.

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