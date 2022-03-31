Родичі загиблих в Україні російських військових почали подавати до суду на командирів частин

Родичі загиблих в Україні російських військових почали подавати судові позови проти командирів частин, де служили їхні близькі. Один з таких випадків зафіксований в армії Західного військового округу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

"У Російській Федерації почалася практика подання в судові установи заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні Генштабу. Відзначається, що один з випадків подачі до суду на командира частини зафіксований в 752-му мотострілецькому полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу.