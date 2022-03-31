Родичі загиблих в Україні російських військових почали подавати до суду на командирів частин

Родичі загиблих в Україні російських військових почали подавати судові позови проти командирів частин, де служили їхні близькі. Один з таких випадків зафіксований в армії Західного військового округу РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
"У Російській Федерації почалася практика подання в судові установи заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Відзначається, що один з випадків подачі до суду на командира частини зафіксований в 752-му мотострілецькому полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну безповоротні втрати російської армії в живій силі склали близько 17 500 осіб.
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