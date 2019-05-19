Родственники погибших "Небесной сотни" требуют продолжать следственные эксперименты на Институтской

Родственники погибших "Небесной сотни" требуют прекратить строительство мемориального комплекса Героев Небесной сотни для продолжения проведения следственных экспериментов на улице Институтской по делу Майдана. Об этом они заявили на брифинге относительно продолжения строительных работ на аллее Героев Небесной Сотни, передает корреспондент РБК-Украина.

Также на брифинге присутствовал представитель ГПУ Малаш Юлия, прокурор ГПУ, заявила, что прокуратуре необходимо время для продолжения проведения следственных действий по делу Майдана.

"Хочу заявить, что дела Майдана насколько специфичны. Каждое доказательство приобретается динамично. Мы получаем все новые данные, чтобы избежать любых противоречий, которые происходили в период Майдана... Следственные эксперименты не завершены. Мы каждый день получаем все новые данные... Я призываю представителей музея прекратить.какие действия... Работа продолжается", - заявила она.

В свою очередь адвокат Евгения Закревская заявила, что в конкурс не был введен запрет изменения рельефности места исторических событий.

"Установки мемориала избавит территорию строительства Музея статуса исторического памятника", - отметила она.

В связи с этим, Закревская сообщила, что только сегодня, через 5 лет после Майдана Достоинства, будут установлены на улице Институтской памятки, что это место имеет историческое значение и его разрушение запрещено.

"Мы не против увековечения памяти, но сейчас стоит вопрос расследования", заявил сын погибшего на Майдане.

Также мать погибшего Клиханова просит оставить улицу Институтскую такой, как она была.

Фото: родственники погибших на Институтской (РБК-Украина)

Напомним, 13 мая в центре Киева начали подготовительные работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни. Это ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов при расследовании расстрелов на Институтской в 2014 году.

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что следователь и прокурор не согласовали начало работ на Институтской, ведь следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться не меньше двух недель.

В декабре прошлого года в ГПУ анонсировали, что следственные эксперименты с расстрелов на Майдане должны были завершиться еще до конца 2018 года.