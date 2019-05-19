Родичі загиблих "Небесної сотні" вимагають продовжувати слідчі експерименти на Інститутській

Родичі загиблих "Небесної сотні" вимагають припинити будівництво меморіального комплексу Героїв Небесної сотні для продовження проведення слідчих експериментів на вулиці Інститутській по справі Майдану. Про це вони заявили на брифінгу щодо продовження будівельних робіт на алеї Героїв Небесної Сотні, передає кореспондент РБК-Україна.

Також на брифінгу був присутній представник ГПУ Малаш Юлія, прокурор ГПУ, заявила, що прокуратурі необхідний час для продовження проведення слідчих дій щодо справи Майдану.

"Хочу заявити, що справи Майдану наскільки специфічні. Кожен доказ здобувається динамічно. Ми отримуємо все нові дані, щоб уникнути будь яких протиріч, які відбувались в період Майдану... Слідчі експерименти не завершені. Ми кожного дня отримуємо все нові дані... Я закликаю представників музею припинити будь.які дії... Робота надалі триває", - заявила вона.

У свою чергу адвокат Євгенія Закревська заявила, що від початку в конкурс не було введено заборону зміни рельєфності місця історичних подій.

"Встановлення меморіалу позбавить територію будівництва Музею статусу історичної пам’ятки", - зазначила вона.

У зв'язку з цим, Закревська повідомила, що тільки сьогодні, через 5 років після Майдану Гідності, будуть встановленні на вулиці Інститутській пам'ятки, що це місце має історичне значення і його руйнування заборонено.

"Ми не проти увіковічнення пам'яті, але зараз стоїть питання розслідування", заявив син загиблого на Майдані.

Також мати загиблого Клиханова просить залишити вулицю Інститутську такою, як вона була.

Фото: родичі загиблих на Інститутській (РБК-Україна)

Нагадаємо, 13 травня у центрі Києва розпочали підготовчі роботи зі спорудження Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні. Це ставить під загрозу завершення проведення слідчих експериментів у розслідуванні розстрілів на Інститутській в 2014 році.

Начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк повідомив, що слідчий і прокурор не погоджували початок робіт на Інститутській, адже слідчі експерименти досі тривають і повинні тривати не менше двох тижнів.

В грудні минулого року в ГПУ анонсували, що слідчі експерименти з розстрілів на Майдані повинні були завершитися ще до кінця 2018 року.