Родственники оккупантов калечат себя, чтобы вернуть мужчин с фронта: перехват разговора

В перехваченном разговоре оккупант рассказывает, что не сможет в ближайшее время вернуться домой. По его словам, против их командира открыли уже два уголовных дела в России, поэтому он не спешит возвращаться на родину.

"Здесь уже все порой доходят до такого отчаяния, что скоро уйдут и бросят этому командиру нашего полка гранату в окоп", - сказал россиянин.

В то же время солдат признается, что на дежурство вышел в нетрезвом состоянии.

Жена россиянина отмечает, что вернуться домой ее муж может "200-ым", раненым, или в случае смерти кого-то из родственников. Поэтому, чтобы вернуть оккупанта, женщина пыталась покончить жизнь самоубийством.