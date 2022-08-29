RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Родичі окупантів калічать себе, аби повернути чоловіків з фронту: перехоплення розмови

Фото: родичі окупантів готові покалічити себе, аби повернути чоловіків додому (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Родичі російських окупантів намагаються різними способами повернути солдат з війни в Україні. Росіяни навіть покалічать себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У перехопленій розмові окупант розповідає, що не зможе найближчим часом повернутися додому. За його словами, проти їх командира відкрили вже дві кримінальні справи в Росії, тому він не поспішає повертатися на батьківщину.

"Тут уже всі часом доходять до такого відчаю, що скоро підуть і кинуть цьому командира нашого полку гранату в окоп", - сказав росіянин.

Водночас солдат зізнається, що на чергування вийшов у нетверезому стані..

Дружина росіянина зазначає, що повернутися додому її чоловік може "200-им", пораненим, або у разу смерті когось із родичів. Тому, щоб повернути окупанта, жінка намагалась покінчити життя самогубство.

Нагадаємо, у раніше опублікованій розмові, окупант зізнався, що готовий собі прострелити ногу і зламати руку, аби втекти з війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВійна в Україні