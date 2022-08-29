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Родичі окупантів калічать себе, аби повернути чоловіків з фронту: перехоплення розмови

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Україна, Понеділок 29 серпня 2022 12:24
Родичі окупантів калічать себе, аби повернути чоловіків з фронту: перехоплення розмови Фото: родичі окупантів готові покалічити себе, аби повернути чоловіків додому (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Родичі російських окупантів намагаються різними способами повернути солдат з війни в Україні. Росіяни навіть покалічать себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У перехопленій розмові окупант розповідає, що не зможе найближчим часом повернутися додому. За його словами, проти їх командира відкрили вже дві кримінальні справи в Росії, тому він не поспішає повертатися на батьківщину.

"Тут уже всі часом доходять до такого відчаю, що скоро підуть і кинуть цьому командира нашого полку гранату в окоп", - сказав росіянин.

Водночас солдат зізнається, що на чергування вийшов у нетверезому стані..

Дружина росіянина зазначає, що повернутися додому її чоловік може "200-им", пораненим, або у разу смерті когось із родичів. Тому, щоб повернути окупанта, жінка намагалась покінчити життя самогубство.

Нагадаємо, у раніше опублікованій розмові, окупант зізнався, що готовий собі прострелити ногу і зламати руку, аби втекти з війни в Україні.

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