Родичі обвинуваченого РФ у шпигунстві американця розповіли, що він робив у Москві

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Сім'я Пола Вілана спростовує всі звинувачення

Родичі затриманого в Росії за підозрою в шпигунстві громадянина Сполучених Штатів Пола Вілана заявили, що він приїхав до Москви на весілля. Про це розповів брат затриманого Девід Вілан, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Сім'я американця відкидає всі звинувачення.

"Ми дуже переймаються його безпекою та самопочуттям. Він безсумнівно невинний, і ми сподіваємося, що його права будуть дотримані", - розповів брат.

З його слів, Пола Вілана запросили в Москву знайомі на весілля між колишнім американським морьким піхотинцем і росіянкою, яке мало відбутися 27 грудня, проте на захід Вілан не приїхав і родині не вдалося з ним зв'язатися.

"Коли ми не змогли з ним зв'язатися, ми були дуже стурбовані. Ми хвилюємося, однак принаймні ми знаємо, що він живий", - розповів брат

Уродженець Канади Пол Вілан раніше служив у морській піхоті США і брав участь у бойових діях в Іраку.

Нагадаємо, раніше в Росії повідомили, що співробітники Федеральної служби безпеки РФ затримали в Москві громадянина Сполучених Штатів за підозрою в шпигунстві.