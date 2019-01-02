ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Родичі обвинуваченого РФ у шпигунстві американця розповіли, що він робив у Москві

Новини » Політика    02.01.2019 - 01:25
Родичі обвинуваченого РФ у шпигунстві американця розповіли, що він робив у Москві
Фото:

Сім'я Пола Вілана спростовує всі звинувачення

Родичі затриманого в Росії за підозрою в шпигунстві громадянина Сполучених Штатів Пола Вілана заявили, що він приїхав до Москви на весілля. Про це розповів брат затриманого Девід Вілан, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Сім'я американця відкидає всі звинувачення.

"Ми дуже переймаються його безпекою та самопочуттям. Він безсумнівно невинний, і ми сподіваємося, що його права будуть дотримані", - розповів брат.

З його слів, Пола Вілана запросили в Москву знайомі на весілля між колишнім американським морьким піхотинцем і росіянкою, яке мало відбутися 27 грудня, проте на захід Вілан не приїхав і родині не вдалося з ним зв'язатися.

"Коли ми не змогли з ним зв'язатися, ми були дуже стурбовані. Ми хвилюємося, однак принаймні ми знаємо, що він живий", - розповів брат

Уродженець Канади Пол Вілан раніше служив у морській піхоті США і брав участь у бойових діях в Іраку.

Нагадаємо, раніше в Росії повідомили, що співробітники Федеральної служби безпеки РФ затримали в Москві громадянина Сполучених Штатів за підозрою в шпигунстві.

У Росії заявили про затримання американського шпигуна СБУ відкрила справи проти 10 громадян РФ за підозрою у шпигунстві
Новини України Москвашпионажамериканец
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся