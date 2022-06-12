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Ваш родственник в плену. СБУ разоблачила банду, которая шантажировала семьи воинов ВСУ

Фото: СБУ разоблачила банду, которая шантажировала семьи воинов ВСУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ разоблачили мошенническую схему в Запорожской области. Члены банды звонили родным и близким военным ВСУ и предлагали "помочь" им в избавлении бойца из плена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу СБУ.

За свои "услуги" мошенники требовали отдельную плату, а их расценки разнились от эмоционального состояния родственников. Например:

  • телефонный разговор с пленным - от 10 до 50 тысяч гривен;
  • освобождение из плена - от 50 до 200 тысяч гривен;
  • перевозка тела погибшего - до 10 тысяч гривен.

"Конечно, ни одно из этих мифических обещаний злоумышленники не могли выполнить. А после получения денег, которые им пересылали онлайн, - просто исчезали со связи", - пишет пресс-служба СБУ.

Чтобы подтвердить правдоподобность своих слов, мошенники мониторили интернет и собирали данные о пропавших без вести украинских военных или же их родственников.

"Организатором схемы оказался мужчина, который сейчас находится во временно оккупированном Мариуполе. Он недавно вышел из тюрьмы", - добавляет пресслужба.

Также преступник имел и сообщницу, которая отвечала за финансовую составляющую, обеспечивала мобильные звонки, меняла номера и операторов связи. Женщину уже задержали.

Во время обысков у подозреваемой было изъято:

  • компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;
  • большое количество мобильных телефонов и сим-карт;
  • банковские карты для получения платежей;
  • четверть миллиона гривен наличными.

"В рамках уголовного производства устанавливаются все потерпевшие лица и принимаются меры для привлечения к ответственности других участников схемы", - отмечает СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно сотрудники СБУ разоблачили агентку разведки России в Житомирской области. Преступница передавала врагу информацию о наших военных.

Также недавно была обезврежена агентура врага, которая планировала корректировать ракетные обстрелы Днепра.

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