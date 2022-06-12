Ваш родственник в плену. СБУ разоблачила банду, которая шантажировала семьи воинов ВСУ

За свои "услуги" мошенники требовали отдельную плату, а их расценки разнились от эмоционального состояния родственников. Например:

телефонный разговор с пленным - от 10 до 50 тысяч гривен;

освобождение из плена - от 50 до 200 тысяч гривен;

перевозка тела погибшего - до 10 тысяч гривен.

"Конечно, ни одно из этих мифических обещаний злоумышленники не могли выполнить. А после получения денег, которые им пересылали онлайн, - просто исчезали со связи", - пишет пресс-служба СБУ.

Чтобы подтвердить правдоподобность своих слов, мошенники мониторили интернет и собирали данные о пропавших без вести украинских военных или же их родственников.

"Организатором схемы оказался мужчина, который сейчас находится во временно оккупированном Мариуполе. Он недавно вышел из тюрьмы", - добавляет пресслужба.

Также преступник имел и сообщницу, которая отвечала за финансовую составляющую, обеспечивала мобильные звонки, меняла номера и операторов связи. Женщину уже задержали.

Во время обысков у подозреваемой было изъято:

компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;

большое количество мобильных телефонов и сим-карт;

банковские карты для получения платежей;

четверть миллиона гривен наличными.

"В рамках уголовного производства устанавливаются все потерпевшие лица и принимаются меры для привлечения к ответственности других участников схемы", - отмечает СБУ.