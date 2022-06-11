Держал связь с ФСБ через блогера. В Днепре задержали российского корректировщика

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В частности, он собирал информацию о расположении объектов мобильной связи и украинских военных подразделений.

"Его "связным" в РФ был один из прокремлевских блогеров, у которого более 300 тыс. подписчиков", - рассказали в СБУ.

Известно, что агент обращался к нему за содействием в назначении на должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.