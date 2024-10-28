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"Золотий м'яч": Довбик дізнався фінальне місце в голосуванні

Париж, Понеділок 28 жовтня 2024 18:33
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"Золотий м'яч": Довбик дізнався фінальне місце в голосуванні Фото: Артем Довбик у складі "вовків" (facebook.com/officialasroma)
Автор: Андрій Костенко

Форвард італійської "Роми" та збірної України Артем Довбик увійшов у топ-30 футболістів Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на офіційний Х нагороди.

27-річний нападник за підсумками голосування посів 29-те місце. Він розділив його зі своїм партнером у римському клубі – захисником збірної Німеччини Матсом Гуммельсом.

Минулий сезон Довбик провів у іспанській "Жироні", у складі якої став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Він забив 24 голи, до яких додав 10 передач. Команда сенсаційно фінішувала в топ-3 Ла Ліги та вперше в історії кваліфікувалася до Ліги чемпіонів, а форвард був визнаний найкращим гравцем каталонців у сезоні.

Влітку Довбик перейшов у "Рому", ставши першим українцем в історії "вовків". Трансфер коштував римлянам 32-33 млн євро плюс ще 5-6 млн бонусами. Також "Жирона" матиме відсоток від майбутнього продажу нападника.

У поточному сезоні в активі Довбика 5 голів і одна передача в 12-ти матчах. Водночас "Рома" на старті сезону демонструє посередні результати – 11-те місце в Серії А і лише одна перемога в Лізі Європи.

&quot;Золотий м'яч&quot;: Довбик дізнався фінальне місце в голосуванні

До слова, раніше зібрали головне навколо "Золотого м'яча-2024" в день церемонії.

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Рома Ліга Європи Чемпіонат Іспанії Золотий м'яч Артем Довбик Чемпіонат Італії
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