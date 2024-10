"Золотий м'яч": Довбик дізнався фінальне місце в голосуванні

27-річний нападник за підсумками голосування посів 29-те місце. Він розділив його зі своїм партнером у римському клубі – захисником збірної Німеччини Матсом Гуммельсом.

Минулий сезон Довбик провів у іспанській "Жироні", у складі якої став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Він забив 24 голи, до яких додав 10 передач. Команда сенсаційно фінішувала в топ-3 Ла Ліги та вперше в історії кваліфікувалася до Ліги чемпіонів, а форвард був визнаний найкращим гравцем каталонців у сезоні.

Влітку Довбик перейшов у "Рому", ставши першим українцем в історії "вовків". Трансфер коштував римлянам 32-33 млн євро плюс ще 5-6 млн бонусами. Також "Жирона" матиме відсоток від майбутнього продажу нападника.

У поточному сезоні в активі Довбика 5 голів і одна передача в 12-ти матчах. Водночас "Рома" на старті сезону демонструє посередні результати – 11-те місце в Серії А і лише одна перемога в Лізі Європи.

Equally ranked at the 29th place for the 2024 Men's Ballon d'Or!

Artem Dovbyk



