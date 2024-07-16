Родом із Донеччини. Під час ворожого обстрілу Києва загинула 17-річна студентка

Що відомо про Карину Брянцеву

Про смерть дівчини повідомили на сторінці платформи "Меморіал: вбиті росією" у Facebook.

"Життя 17-річної Карини Брянцевої відібрала російська армія, атакувавши Київ 8 липня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загибла була родом із Донецької області.

У 2023 році Карина закінчила Великоновосілківську гімназію із загальноосвітньою школою І ступеня. Разом із рідними жила в Києві.

Вищу освіту Брянцева здобувала у Східноукраїнському національному університеті - була студенткою-першокурсницею факультету здоров'я людини.

"Красива, світла, мила, чуйна дівчинка. Вона завжди усміхалася й заряджала своїм позитивом усіх навколо", - поділились згадками про Карину в школі, де вона навчалась.

У студентській раді вишу додали, що "за цей рік в університеті вона встигла показати себе, свої активність та позитив".

"Карина була дуже гарною і талановитою студенткою, світлою та неймовірно приємною людиною. Її життя тільки починалося, в неї були плани та мрії", - додали у студраді.

Повідомляється також, що у Брянцевої залишилися мама, брат і тато, який захищає Україну на фронті.

Допис "Меморіалу" (скриншот: facebook.com/victims.of.russia)

Основне про ворожу атаку 8 липня

Вранці понеділка, 8 липня 2024 року, російські окупанти здійснили черговий жорстокий акт терору проти України, завдавши масштабного ракетного удару по мирних містах.

Атака розпочалась з обстрілу Кривого Рогу та Кропивницького району.

Згодом вибухи пролунали у Києві та Київській області, де спрацювала протиповітряна оборона.

В цілому ворог випустив 38 ракет різних типів.

Одна з них влучила в найбільшу дитячу лікарню в Україні "Охматдит", внаслідок чого постраждали майже всі корпуси столичного багатопрофільного діагностично-лікувального закладу.

Руйнування в "Охматдиті" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Для атаки на лікарню, згідно з інформацією Служби безпеки України, ворог міг використати крилату ракету Х-101.

Тоді ж уламки поцілили й у будівлю на вулиці Раїси Окіпної у Дніпровському районі столиці, де знаходяться клініка мережі ADONIS та медичний центр матері й дитини ISIDA.

Крім того, російські ракети спричинили руйнування цивільних об'єктів і житлових будинків у різних районах Києва.

Неподалік метро "Сирець" (у Шевченківському районі) було зруйновано цілий під'їзд житлового будинку на вулиці Сальського. Там загинуло 13 людей, п'ятеро з яких - діти.

Руйнування будинку на Сирці (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)