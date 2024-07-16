Родом из Донецкой области. Во время вражеского обстрела Киева погибла 17-летняя студентка

17-летняя студентка Карина Брянцева родом из Донецкой области погибла в Киеве во время вражеской ракетной атаки 8 июля 2024 года.
РБК-Украина рассказывает, что известно о трагическом событии и погибшей девушке.
О смерти девушки сообщили на странице платформы "Мемориал: убитые россией" в Facebook.
"Жизнь 17-летней Карины Брянцевой отняла российская армия, атаковав Киев 8 июля 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибшая - родом из Донецкой области.
В 2023 году Карина окончила Великоновоселковскую гимназию с общеобразовательной школой I степени. Вместе с родными жила в Киеве.
Высшее образование Брянцева получала в Восточноукраинском национальном университете - была студенткой-первокурсницей факультета здоровья человека.
"Красивая, светлая, милая, отзывчивая девочка. Она всегда улыбалась и заряжала своим позитивом всех вокруг", - поделились воспоминаниями о Карине в школе, где она училась.
В студенческой раде вуза добавили, что "за этот год в университете она успела показать себя, свою активность и позитив".
"Карина была очень красивой и талантливой студенткой, светлым и невероятно приятным человеком. Ее жизнь только начиналась, у нее были планы и мечты", - добавили в студраде.
Сообщается также, что у Брянцевой остались мама, брат и папа, который защищает Украину на фронте.
Пост "Мемориала" (скриншот: facebook.com/victims.of.russia)
Утром понедельника, 8 июля 2024 года, российские оккупанты совершили очередной жестокий акт террора против Украины, нанеся масштабный ракетный удар по мирным городам.
Атака началась с обстрела Кривого Рога и Кропивницкого района.
Позже взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, где сработала противовоздушная оборона.
В целом враг выпустил 38 ракет разных типов.
Одна из них попала в крупнейшую детскую больницу в Украине "Охматдет", в результате чего пострадали почти все корпуса столичного многопрофильного диагностического лечебного учреждения.
Разрушения в "Охматдете" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Для атаки на больницу, согласно информации Службы безопасности Украины, враг мог использовать крылатую ракету Х-101.
Тогда же обломки попали и в здание на улице Раисы Окипной в Днепровском районе столицы, где находятся клиника сети ADONIS и медицинский центр матери и ребенка ISIDA.
Кроме того, российские ракеты повлекли за собой разрушение гражданских объектов и жилых домов в разных районах Киева.
Недалеко от метро "Сырец" (в Шевченковском районе) был разрушен целый подъезд жилого дома на улице Сальского. Там погибли 13 человек, пятеро из которых - дети.
Разрушение дома на Сырце (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что жители дома на Сырце, в который попала ракета РФ, получают необходимую помощь.
Смотрите также, как выглядел "Охматдет" в Киеве после удара.
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