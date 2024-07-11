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Мешканці будинку на Сирці, в який влучила ракета РФ, отримують необхідну допомогу, - Кличко

Четвер 11 липня 2024 16:04
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Мешканці будинку на Сирці, в який влучила ракета РФ, отримують необхідну допомогу, - Кличко Фото: мешканці будинку на Сирці, в який влучила ракета РФ, отримують необхідну допомогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Мешканцям будинку на Сирці, який було пошкоджено 8 липня російською ракетою, надається вся необхідна допомога від міста. Висновки щодо можливості відновлення будинку має зробити створена спеціальна комісія.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Відселеним мешканцям цього та сусіднього будинків (це загалом, близько 100 людей) від міста надається вся необхідна допомога. Людям, які звернулися, що потребують, куди переїхати, столична влада допомогла з тимчасовим поселенням. І наразі уточнюються списки мешканців, які також потребують відселення. Люди звертаються в оперативні штаби, які працюють в районах столиці", - повідомив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що створена у Києві спеціальна комісія протягом двох тижнів має надати висновок, чи підлягає будинок відновленню. Адже в ньому повністю знищено один під'їзд і суттєво пошкоджені інші під'їзди.

"Розпочала працювати спеціальна комісія, створена містом, яка обстежує пошкоджений 8 липня російською ракетою житловий будинок на Сирці. Сьогодні провели нараду на місці. За 2 тижні фахівці мають зробити технічні висновки щодо можливості відновлення будинку, де зруйнований під'їзд та загинули 13 людей, із них – 5 дітей. Це найбільша кількість вбитих РФ людей в одному житловому будинку в столиці, від початку широкомасштабної війни", – повідомив Кличко.

В КМДА повідомили, що оперативний штаб у Солом’янському районі працює у спеціалізованій школі №64 за адресою вул. Ушинського, 32. У Шевченківському районі всю необхідну допомогу можна отримати в школі №169 за адресою вул. Володимира Сальського, 2. У Голосіївському районі штаб розгорнули у школі №186, що по вул. Зої Бутенко, 8.

Як повідомлялося, внаслідок масованого ворожого обстрілу Києва 8 липня загинули 33 мешканці Києва, в тому числі 5 дітей. Постраждала 121 людина, зокрема 10 дітей. Загалом пошкоджень і руйнувань зазнали 129 будівель міста різних форм власності.

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Віталий Кличко
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