Родные жертв рейса MH17 требуют не допустить возвращения России в ПАСЕ

Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Фонд, который представляет родственников погибших, направил соответствующее обращение к ПАСЕ

В Нидерландах фонд "Авиакатастрофа" от имени большой группы родных жертв авиакатастрофы боинга МН17 выступил против возвращения Российской Федерации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на издание NOS.

Соответствующее письмо было направлено фондом в ПАСЕ. В нем отмечается, что Россия не сотрудничает со следствием относительно катастрофы МН17, а также что в РФ распространяют неправдивую информацию о сбитии самолета.

"Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы МН17", - сообщает фонд.

Напомним, недавно Европейский совет в очередной раз призвал Российскую Федерацию к сотрудничеству с международным расследованием крушения рейса Малазийских авиалиний MH17.

Добавим, ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Российской Федерации есть своя версия авиакатастрофы малайзийского Boeing MH17 в 2014 году. Путин подчеркнул, что "западные эксперты не прислушиваются к версии РФ".

При этом премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал политическим заговором против России заключение международной следственной группы по катастрофе малазийского "Боинга" в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Самолет малайзийских авиалиний был сбит на Донбассе 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все погибли.

Уже 24 мая 2018 года официальное следствие заявило, что самолет MH17 сбила ракета "Бук". Ее привезли на оккупированную территорию Донбасса из России и она принадлежала 53 зенитно-ракетной бригаде Минобороны России, которая находится в Курской области.

При этом российская власть эти выводы отрицает и заявляет, что самолет сбили украинские военные из села Зарощенское.