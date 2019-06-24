Рідні жертв рейсу MH17 вимагають не допустити повернення Росії у ПАРЄ

Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Фонд, який представляє родичів загиблих, направив до ПАРЄ відповідне звернення

У Нідерландах фонд "Авіакатастрофа від імені великої групи рідних жертв авіакатастрофи боїнга МН17 виступив проти повернення Російській Федерації права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це передає РБК-Україна із посиланням на видання NOS.

Відповідний лист було направлено фондом до ПАРЄ. У ньому наголошується, що Росія не співпрацює зі слідством щодо катастрофи МН17, а також в РФ розповсюджують неправдиву інформацію щодо збиття літака.

"Росія не може просто взяти і отримати право голосувати у Раді Європи. Це можливо тільки за умови і наявності сильних гарантій того, що Росія буде співпрацювати у розслідуванні катастрофи МH17", - повідомляє фонд.

Нагадаємо, нещодавно Європейська рада вчергове закликала Російську Федерацію до співпраці з міжнародним розслідуванням аварії рейсу Малайзійських авіаліній MH17.

Додамо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що у Російської Федерації є своя версія авіакатастрофи малайзійського Boeing MH17 в 2014 році. Путін підкреслив, що "західні експерти не прислухаються до версії РФ".

При цьому прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад назвав політичною змовою проти Росії висновок міжнародної слідчої групи по катастрофі малазійського "Боїнга" у небі над Донбасом в липні 2014 року.

Літак малайзійських авіаліній був збитий на Донбасі 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі загинули.﻿

Уже 24 травня 2018 року офіційне слідство заявило, що літак MH17 збила ракета "Бук". Її привезли на окуповану територію Донбасу з Росії й вона належала 53 зенітно-ракетній бригаді Міноборони Росії, яка знаходиться у Курській області.

При цьому російська влада ці висновки заперечує та заявляє, що літак збили українські військові з села Зарощенське.