Рідні жертв рейсу MH17 вимагають не допустити повернення Росії у ПАРЄ

Фонд, який представляє родичів загиблих, направив до ПАРЄ відповідне звернення
У Нідерландах фонд "Авіакатастрофа від імені великої групи рідних жертв авіакатастрофи боїнга МН17 виступив проти повернення Російській Федерації права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це передає РБК-Україна із посиланням на видання NOS.
Відповідний лист було направлено фондом до ПАРЄ. У ньому наголошується, що Росія не співпрацює зі слідством щодо катастрофи МН17, а також в РФ розповсюджують неправдиву інформацію щодо збиття літака.
"Росія не може просто взяти і отримати право голосувати у Раді Європи. Це можливо тільки за умови і наявності сильних гарантій того, що Росія буде співпрацювати у розслідуванні катастрофи МH17", - повідомляє фонд.
Нагадаємо, нещодавно Європейська рада вчергове закликала Російську Федерацію до співпраці з міжнародним розслідуванням аварії рейсу Малайзійських авіаліній MH17.
Додамо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що у Російської Федерації є своя версія авіакатастрофи малайзійського Boeing MH17 в 2014 році. Путін підкреслив, що "західні експерти не прислухаються до версії РФ".
При цьому прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад назвав політичною змовою проти Росії висновок міжнародної слідчої групи по катастрофі малазійського "Боїнга" у небі над Донбасом в липні 2014 року.
Літак малайзійських авіаліній був збитий на Донбасі 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі загинули.
Уже 24 травня 2018 року офіційне слідство заявило, що літак MH17 збила ракета "Бук". Її привезли на окуповану територію Донбасу з Росії й вона належала 53 зенітно-ракетній бригаді Міноборони Росії, яка знаходиться у Курській області.
При цьому російська влада ці висновки заперечує та заявляє, що літак збили українські військові з села Зарощенське.