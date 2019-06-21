ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Катастрофа MH17: Евросовет в очередной раз призвал Россию сотрудничать с расследованием

Новости » Общество    21.06.2019 - 04:47
Катастрофа MH17: Евросовет в очередной раз призвал Россию сотрудничать с расследованием
Фото: катастрофа боинга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

В Нидерландах готовы предъявить обвинения четырем фигурантам

Европейский совет в очередной раз призвал Российскую Федерацию к сотрудничеству с международным расследованием крушения рейса Малайзийских авиалиний MH17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте Евросовета.

Как говорится в заявлении, 17 июля исполнится пять лет с момента падения рейса MH17, унесшего 298 жизней.

"Европейский совет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины, справедливости и ответственности за жертв и их ближайших родственников в соответствии с резолюцией 2166 Совбеза ООН", - указано в коммюнике.

Отмечается, что Евросовет приветствует объявление Объединенной следственной группы 19 июня 2019 года, которая в Нидерландах предъявит уголовные обвинения четырем лицам.

"Европейский совет призывает Россию в полной мере сотрудничать с расследованием и выражает полную уверенность в независимости и профессионализме судебных процедур, которые еще впереди", - заявили в Евросоюзе.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Российской Федерации есть своя версия крушения малайзийского Boeing MH17 в 2014 году. Путин подчеркнул, что "западные эксперты не прислушиваются к версии РФ".

Отметим, как заявил недавно генеральный прокурор Юрий Луценко, международная следственная комиссия (JIT) следующими подозреваемыми в причастности ко сбитию самолета рейса МН17 назовет высшее военное и политическое руководство России.

Германия прокомментировала выводы о катастрофе МН17 Премьер Малайзии назвал выводы по MH17 "заговором" против России
Новости Украины MH17Малайзийские авиалинии
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь