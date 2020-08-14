Родные искали двое суток: стало известно имя погибшего в Минске

Супруга не верит в официальную версию МВД Беларуси
Погибшим во время разгона митинга возле станции метро "Пушкинская" в Минске 10 августа оказался 34-летний Александр Тарайковский. Его супруга рассказала, что узнала от том, что ее муж умер через двое суток, от журналистов.
Об этом сообщает белорусское подразделение "Радио Свободы".
По официальной версии, в руках 34-летнего Тарайковского взорвалось устройство, которое он пытался бросить в силовиков. Однако родственники в это не верят.
Его жена рассказала, что вечером 10 августа Тарайковский был очень возмущен задержанием и расстрелом людей. Он сказал, что пойдет в свою квартиру в этом районе. По словам женщины, все, что было при нем - это телефон.
Примерно в 22:30 мужчина позвонил жене и сказал, что собирается домой. С этого момента у семьи не было никакой информации о его местонахождении, его искали в больницах и следственных изоляторах.
13 августа семья мужчины обратилась в Следственный комитет, где им сказали, что погибший мужчина считается неустановленным. Однако через несколько часов после его смерти МВД распространило информацию о его судимости. Это означает, что его все же идентифицировали.
Тарайковский был приговорен к семи годам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. По словам жены, мужчина тогда вступился за свою мать, которую избил сосед по комнате.
Напомним, по данным Министерства внутренних дел Беларуси, на проспекте толпа демонстрантов строила баррикаду, чтобы заблокировать движение. Силовики утверждают, что в руках протестующего взорвался неизвестный предмет.
Отметим, это первая подтвержденная правоохранителями смерть человека во время протестов в Беларуси.
Во время акций протеста в Минске силовики 10 августа открыли огонь по демонстрантам; ранения получила журналистка белорусского издания "Наша Нива".
Как писало РБК-Украина, на Пушкинской площади в Минске силовики применили против протестующих светошумовые гранаты; для защиты демонстранты используовали рекламные щиты.