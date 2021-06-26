Родные Флойда отреагировали на приговор полицейскому: этого недостаточно

Один из братьев Флойда, Родни Флойд, назвал приговор "пощечиной". Он говорит, что семья надеялась на пожизненное заключение для Дерека Човена.

"Мы были готовы к пожизненному заключению, чтобы не видеть его в нашей жизни. Это причиняет мне смертельную боль", - сказал брат убитого.

Еще один брат, Терренс Флойд, сказал, что он "немного подозрительно относился к приговору", пока ему не приснился сон, в котором появился его отец.

"Я знал, что мой отец говорил: продолжай делать то, что делаешь для меня, для вашего брата, для вашего имени. Мы сильны, Флойд, и мы останемся сильными", - рассказывает Терренс Флойд.

Сестра убитого и основательница Мемориального фонда Джорджа Флойда Бриджит Флойд, сказала, что этот приговор "показывает, что к вопросам жестокости полиции, наконец, относятся серьезно".

"Нам предстоит пройти долгий путь и внести множество изменений, прежде чем темнокожие люди наконец почувствуют, что правоохранительные органы этой страны обращаются с ними справедливо и гуманно", - заявила Бриджитт.

Племянник Брэндон Уильямс сказал, что приговор недостаточно суров. Он подчеркнул, что убийство Флойда было слишком жестоким.

"Когда вы думаете о том, как Джорджа хладнокровно убили с коленом на шее в течение 9 минут и 29 секунд, казнили средь бела дня, то 22 с половиной года недостаточно", - сказал Уильямс.