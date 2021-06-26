Родные Флойда отреагировали на приговор полицейскому: этого недостаточно

Родные афроамериканца Джорджа Флойда отреагировали на приговор полицейскому, которого признали виновным в его убийстве. Они считают, что 22,5 года тюрьмы недостаточно в качестве расплаты за такое убийство.
Об этом сообщает Associated Press.
Один из братьев Флойда, Родни Флойд, назвал приговор "пощечиной". Он говорит, что семья надеялась на пожизненное заключение для Дерека Човена.
"Мы были готовы к пожизненному заключению, чтобы не видеть его в нашей жизни. Это причиняет мне смертельную боль", - сказал брат убитого.
Еще один брат, Терренс Флойд, сказал, что он "немного подозрительно относился к приговору", пока ему не приснился сон, в котором появился его отец.
"Я знал, что мой отец говорил: продолжай делать то, что делаешь для меня, для вашего брата, для вашего имени. Мы сильны, Флойд, и мы останемся сильными", - рассказывает Терренс Флойд.
Сестра убитого и основательница Мемориального фонда Джорджа Флойда Бриджит Флойд, сказала, что этот приговор "показывает, что к вопросам жестокости полиции, наконец, относятся серьезно".
"Нам предстоит пройти долгий путь и внести множество изменений, прежде чем темнокожие люди наконец почувствуют, что правоохранительные органы этой страны обращаются с ними справедливо и гуманно", - заявила Бриджитт.
Племянник Брэндон Уильямс сказал, что приговор недостаточно суров. Он подчеркнул, что убийство Флойда было слишком жестоким.
"Когда вы думаете о том, как Джорджа хладнокровно убили с коленом на шее в течение 9 минут и 29 секунд, казнили средь бела дня, то 22 с половиной года недостаточно", - сказал Уильямс.
Напомним, что сегодня екс-полицейский, которого признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, получил приговор. Ему назначили 22,5 года тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что убийство Флойда всполошило весь мир. Во многих странах после этого случая начались протесты.
Также мы писали, что полицейского, подозреваемого в убийстве Флойда, признали виновным.