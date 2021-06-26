Рідні Флойда відреагували на вирок поліцейському: цього недостатньо

Один з братів Флойда, Родні Флойд, назвав вирок "ляпасом". Він каже, що сім'я сподівалася на довічне ув'язнення для Дерека Човена.

"Ми були готові до довічного ув'язнення, щоб не бачити його в нашому житті. Це заподіює мені смертельного болю", - сказав брат убитого.

Ще один брат, Терренс Флойд, сказав, що він "трохи підозріло ставився до вироку", поки йому не приснився сон, в якому з'явився його батько.

"Я знав, що мій батько говорив: продовжуй робити те, що робиш для мене, для вашого брата, для вашого імені. Ми сильні, Флойд, і ми залишимося сильними", - розповідає Терренс Флойд.

Сестра вбитого і засновниця Меморіального фонду Джорджа Флойда Бріджит Флойд, сказала, що цей вирок "показує, що до питань жорстокості поліції, нарешті, ставляться серйозно".

"Нам належить пройти довгий шлях і внести безліч змін, перш ніж темношкірі люди нарешті відчують, що правоохоронні органи цієї країни поводяться з ними справедливо й гуманно", - заявила Бріджитт.

Племінник Брендон Вільямс сказав, що вирок недостатньо суворий. Він підкреслив, що вбивство Флойда було занадто жорстоким.

"Коли ви думаєте про те, як Джорджа холоднокровно вбили з коліном на шиї протягом 9 хвилин і 29 секунд, стратили серед білого дня, то 22 з половиною роки недостатньо", - сказав Вільямс.