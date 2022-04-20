Родители российских военных призывают своих сыновей мародерить в Украине, - СБУ

В частности, они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их мародерствовать на полную.

"Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой", - говорит отец русскому солдату, который сейчас стоит под Харьковом.

Также он рекомендует сыну не обращать внимание на низкую зарплату, а нехватку денег компенсировать дорогими украинскими автомобилями: "разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие".

Оккупант говорит, что и сам об этом думал, но "наши командиры либо их берут себе и катаются, либо расстреливают из автоматов".

Однако, отец дал совет сыну: "снимите генератор. Генератор на "мерс" и "ауди" стоит тысяч 10-20. Прикопай десяток генераторов - это 200 тысяч".

СБУ отмечает, что родителей так затмила жажда разбогатеть, что они и не думают, что "прикопать" могут его собственного сына.