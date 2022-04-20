Батьки російських військових закликають своїх синів мародерити в Україні, - СБУ

Зокрема, вони називають своїх синів "спонсорами" і закликають їх мародерствувати на повну.

"Не висовуйся! Мій спонсор має нарубати бабла і приїхати додому", - говорить батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.

Також він рекомендує сину не звертати увагу на низьку зарплату, а нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: "розбирайте мерседеси, у них запчастини дорогі".

Окупант каже, що й сам про це думав, але "наші командири або їх беруть собі та катаються, або розстрілюють з автоматів".

Однак, батько дав пораду сину: "зніміть генератор. Генератор на "мерс" та "ауді" коштує тисяч 10-20. Прикопай десяток генераторів - це 200 тисяч".

СБУ зазначає, що батьків так затьмарила жага розбагатіти, що вони вони і не думають, що "прикопати" можуть його власного сина.