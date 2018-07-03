Родители получат налоговые льготы за вклад в развитие детей, - Луценко

В конце года семья должна показать расходы на дополнительное развитие ребенка

С принятием законопроектов о защите детей родители получили экономический стимул для того, чтобы вкладывать деньги во всестороннее развитие своих детей. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы поддержали льготу для тех родителей, которые содержат своих детей и вкладывают в их развитие: на музыкальную школу, на занятия иностранным языком, занятия спортом, частные садики, на дополнительные дисциплины и возможности для детей", - сказала Луценко.

По ее словам, в конце года семья должна показать расходы на дополнительное развитие ребенка.

"Годовой доход уменьшается на ту расход на дополнительное развитие ребенка перед налогообложением. То есть 18% дохода возвращается обратно в семью. Это может стимулировать родителей вкладывать в детей", - рассказала нардеп.

Напомним, как сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко,

согласно новому закону № 8296 об алиментах, принятого Верховной радой во вторник, 3 июля, минимальный размер алиментов увеличивается до прожиточного минимума.