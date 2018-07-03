У Мін'юсті роз'яснили нововведення у законі про аліменти

Ще одна новація - якщо аліменти не сплачуються більше року, то їх розмір збільшується на 20%

Згідно з новим законом № 8296, ухваленого Верховною радою у вівторок, 3 липня, мінімальний розмір аліментів збільшується до прожиткового мінімуму. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко у Twitter.

"Згідно з новим законом, мінімальний розмір аліментів збільшується до прожиткового мінімуму. Ще одна новація - якщо аліменти не сплачуються більше року, то їх розмір збільшується на 20%. Якщо борг понад 2 роки - на 30%, понад 3 роки - на 50%", - написав Петренко.

Згідно з новим Законом мінімальний розмір аліментів збільшується до прожиткового мінімуму. Ще одна новація – якщо аліменти не сплачуються більше року, то їх розмір збільшується на 20%. Якщо борг понад 2 роки – на 30%, понад 3 роки – на 50%. #МінЮст #MinJust4U — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) July 3, 2018

Міністр також додав, що серед новацій другого пакету законодавчої ініціативи, що отримала назву "Чужих дітей не буває", є збільшення мінімального розміру аліментів, посилення санкцій проти боржників, європейська норма щодо виїзду дитини за кордон, податкові пільги за відповідальне батьківство.

Серед новацій другого пакету #ЧужихДітейНеБуває: збільшення мінімального розміру аліментів, посилення санкцій проти боржників, європейська норма щодо виїзду дитини за кордон, податкові пільги за #ВідповідальнеБатьківство#МінЮст #MinJust4U — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) July 3, 2018

Нагадаємо, депутати Верховної ради підтримали в другому читанні законопроект №8296 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".

Зокрема, задля посилення відповідальності за несплату аліментів, з метою захисту хворих дітей, проектом пропонується зменшення сукупного розміру заборгованості за несплату аліментів до трьох місяців для призначення суспільно корисних робіт. У разі вчинення повторного протягом року адміністративного правопорушення, пов'язаного з несплатою аліментів, передбачається застосування адмінстягнення у вигляді суспільно корисних робіт на термін від 240 до 360 годин.