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Батьки отримають податкові пільги за вклад у розвиток дітей, - Луценко

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 12:06
Фото: Ірина Луценко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Луценко (rada.gov.ua)

У кінці року сім'я має показати витрати на додатковий розвиток дитини

З ухваленням законопроектів про захист дітей батьки отримали економічний стимул для того, щоб вкладати гроші у заходи для розвитку дітей. Про це повідомила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми підтримали пільгу для тих батьків, які утримують своїх дітей і вкладають в їхній розвиток: на музичну школу, на зайняття іноземною мовою, на зайняття спортом, приватні садочки, на додаткові дисципліни  і можливості для дітей", - сказала Луценко.

За її словами, у кінці року сім'я має показати витрати на додатковий розвиток дитини.

"Річний дохід зменшується на ту витрату на додатковий розвиток дитини перед оподаткуванням. Тобто 18% доходу повертається назад в сім'ю. Це може стимулювати батьків вкладати в дітей", - розповіла нардеп.

Нагадаємо, як повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, 
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Теги публікації: алименты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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