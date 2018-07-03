Батьки отримають податкові пільги за вклад у розвиток дітей, - Луценко

У кінці року сім'я має показати витрати на додатковий розвиток дитини

З ухваленням законопроектів про захист дітей батьки отримали економічний стимул для того, щоб вкладати гроші у заходи для розвитку дітей. Про це повідомила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми підтримали пільгу для тих батьків, які утримують своїх дітей і вкладають в їхній розвиток: на музичну школу, на зайняття іноземною мовою, на зайняття спортом, приватні садочки, на додаткові дисципліни і можливості для дітей", - сказала Луценко.

За її словами, у кінці року сім'я має показати витрати на додатковий розвиток дитини.

"Річний дохід зменшується на ту витрату на додатковий розвиток дитини перед оподаткуванням. Тобто 18% доходу повертається назад в сім'ю. Це може стимулювати батьків вкладати в дітей", - розповіла нардеп.

Нагадаємо, як повідомив міністр юстиції України Павло Петренко,

згідно з новим законом № 8296 про аліменти, ухваленого Верховною радою у вівторок, 3 липня, мінімальний розмір аліментів збільшується до прожиткового мінімуму.