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Батьки дітей. замкнених у печері в Таїланді, погодилися на їх евакуацію

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 13:49
Фото: рятувальники (EPA / THAI NAVY)
Фото: рятувальники (EPA / THAI NAVY)

У рятувальній операції беруть участь 13 дайверів з Франції, Великобританії та Нідерландів

Батьки підлітків, які опинилися заблокованими в печері в Таїланді, дали згоду на їх евакуацію. Про це заявив губернатор провінції Пхаяо Наронгсак Осоттханакон, повідомляє видання Thai Rath.

За словами губернатора, діти підготовлені морально і фізично до виходу з печери.

Також повідомляється, що у рятувальній операції беруть участь 13 дайверів з Франції, Великобританії і Нідерландів, п'ять - із загону спецназу ВМС Таїланду.

Зазначимо, хлопчики вивчали печеру, коли вони і їх футбольний тренер опинилися в пастці 23 червня. З тих пір рятувальники-нирці змогли взяти з собою їжу, кисень і медичну допомогу, а міжнародна команда працює над планом їх звільнення.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що рятувальники повинні витягнути дітей з печери в Тайланді, де вони застрягли в найближчі чотири дні.

Влада Таїланду повідомила про ідеальні умови для порятунку застряглих в печері дітей У Таїланді число загиблих при катастрофі човна перевищила 40 осіб
Теги публікації: эвакуация, таиланд, дети, спасатели  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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