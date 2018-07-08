Батьки дітей. замкнених у печері в Таїланді, погодилися на їх евакуацію

У рятувальній операції беруть участь 13 дайверів з Франції, Великобританії та Нідерландів
Батьки підлітків, які опинилися заблокованими в печері в Таїланді, дали згоду на їх евакуацію. Про це заявив губернатор провінції Пхаяо Наронгсак Осоттханакон, повідомляє видання Thai Rath.
За словами губернатора, діти підготовлені морально і фізично до виходу з печери.
Також повідомляється, що у рятувальній операції беруть участь 13 дайверів з Франції, Великобританії і Нідерландів, п'ять - із загону спецназу ВМС Таїланду.
Зазначимо, хлопчики вивчали печеру, коли вони і їх футбольний тренер опинилися в пастці 23 червня. З тих пір рятувальники-нирці змогли взяти з собою їжу, кисень і медичну допомогу, а міжнародна команда працює над планом їх звільнення.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що рятувальники повинні витягнути дітей з печери в Тайланді, де вони застрягли в найближчі чотири дні.