Батьки дітей. замкнених у печері в Таїланді, погодилися на їх евакуацію

У рятувальній операції беруть участь 13 дайверів з Франції, Великобританії та Нідерландів

Батьки підлітків, які опинилися заблокованими в печері в Таїланді, дали згоду на їх евакуацію. Про це заявив губернатор провінції Пхаяо Наронгсак Осоттханакон, повідомляє видання Thai Rath.

За словами губернатора, діти підготовлені морально і фізично до виходу з печери.

Також повідомляється, що у рятувальній операції беруть участь 13 дайверів з Франції, Великобританії і Нідерландів, п'ять - із загону спецназу ВМС Таїланду.

Зазначимо, хлопчики вивчали печеру, коли вони і їх футбольний тренер опинилися в пастці 23 червня. З тих пір рятувальники-нирці змогли взяти з собою їжу, кисень і медичну допомогу, а міжнародна команда працює над планом їх звільнення.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що рятувальники повинні витягнути дітей з печери в Тайланді, де вони застрягли в найближчі чотири дні.