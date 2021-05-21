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Без батьків і на вулиці: як у Києві будуть проводити випускні вечори

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П'ятниця 21 травня 2021 13:06
Без батьків і на вулиці: як у Києві будуть проводити випускні вечори Фото: випускні в Києві проводитимуть з дотриманням карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Департамент освіти Київської міської держадміністрації (КМДА) дав рекомендації щодо проведення останніх дзвоників та випускних вечорів у столиці. Їх будуть проводити із дотриманням карантинних правил.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

За його словами, серед карантинних правил будуть дистанція, маски, проведення заходів не в приміщеннях. Також буде обмежено доступ батьків.

"Департамент освіти розробив рекомендації для закладів освіти щодо проведення останніх дзвінків та випускних вечорів. Вони будуть відбуватись, але за чіткими умовами дотримання всіх карантинних правил... Ми робимо це, аби попередити розповсюдження хвороби", - сказав Кличко.

Раніше повідомлялося, що у Києві завершиться навчання в школах 28 травня. Продовжувати заняття влітку не будуть.

Нагадаємо, в КМДА раніше заявляли, що у столичних школах подовжувати навчальний процес на літо не будуть.

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