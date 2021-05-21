Без батьків і на вулиці: як у Києві будуть проводити випускні вечори

Департамент освіти Київської міської держадміністрації (КМДА) дав рекомендації щодо проведення останніх дзвоників та випускних вечорів у столиці. Їх будуть проводити із дотриманням карантинних правил.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу .

За його словами, серед карантинних правил будуть дистанція, маски, проведення заходів не в приміщеннях. Також буде обмежено доступ батьків.

"Департамент освіти розробив рекомендації для закладів освіти щодо проведення останніх дзвінків та випускних вечорів. Вони будуть відбуватись, але за чіткими умовами дотримання всіх карантинних правил... Ми робимо це, аби попередити розповсюдження хвороби", - сказав Кличко.