Батьків підозрюваного в ДТП в Харкові можуть притягнути до відповідальності, - прокуратура
Батьків можливого винуватця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Харкові Миколи Харківського можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Буде юридично надана оцінка діям батьків.
Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.
За його словами, автіка була придбана батьками та використовувалась за їх пасивного невтручання.
"Йому на момент вчиенння ДТП 16 років. Особа не може в такому віці керувати автомобілем. Батьки повинні були розуміти, але допускати", - зазначив він.
Чубенко заявив, що буде надана юридична оцінка діям батьків.
"Це можливо як в адміністравному напрямі - складення протоколу на батьків за невиконнаня батьківських обов'язків. Або в рамках кримінального провадження, бо дії спричинили до таких тяжких наслідків, смерті людей", - заявив він.
Представник прокуратури зазначив, що батьків вже допитали.
Нагадаємо, Миколу Харківського відправили до СІЗО.