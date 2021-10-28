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Батьків підозрюваного в ДТП в Харкові можуть притягнути до відповідальності, - прокуратура

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Харків, Четвер 28 жовтня 2021 12:00
Батьків підозрюваного в ДТП в Харкові можуть притягнути до відповідальності, - прокуратура Фото: батьків підозрюваного в ДТП в Харкові можуть притягнути до відповідальності (telegram.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Батьків можливого винуватця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Харкові Миколи Харківського можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Буде юридично надана оцінка діям батьків.

Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

За його словами, автіка була придбана батьками та використовувалась за їх пасивного невтручання.

"Йому на момент вчиенння ДТП 16 років. Особа не може в такому віці керувати автомобілем. Батьки повинні були розуміти, але допускати", - зазначив він.

Чубенко заявив, що буде надана юридична оцінка діям батьків.

"Це можливо як в адміністравному напрямі - складення протоколу на батьків за невиконнаня батьківських обов'язків. Або в рамках кримінального провадження, бо дії спричинили до таких тяжких наслідків, смерті людей", - заявив він.

Представник прокуратури зазначив, що батьків вже допитали.

Нагадаємо, Миколу Харківського відправили до СІЗО.

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