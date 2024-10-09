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Місто біля Покровська залишається без світла вже три тижні: в чому причина

Ілюстративне фото: Родинське залишається без світла вже три тижні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Місто Родинське, що у Донецькій області, з 18 вересня залишається без електропостачання. Там також не працює водопостачання та мобільний зв'язок.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у себе в Telegram.

За його даними, електроенергія зникла у місті ще 18 вересня, після ворожого обстрілу. Він зауважив, що відновлення електропостачання залежить від ремонту електромереж, які належать ДП "Регіональні електричні мережі".

"Тримаю це питання на особистому контролі. Про розвиток ситуації буду інформувати згодом", - написав він.

Нагадаємо, у Родинському станом на початок 2019 року у місті налічувалося 10114 мешканців.

Відключення світла у Покровську та Родинському

У вересні стало відомо, що Покровськ та Родинське Донецької області залишилися без електропостачання. Це сталося після того, як росіяни завдали ударів по інфраструктурі.

Варто нагадати, що Покровський напрямок є однім з найгарячіших на лінії фронту. Там щодня відбувається велика кількість бойових дій. А через постійні російські обстріли місто регулярно стикається з перебоями у постачанні електрики та води

Попри важкі умови, в Покровську все ще проживає близько 16 тисяч людей, хоча процес евакуації триває.

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