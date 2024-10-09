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Город у Покровска остается без света уже три недели: в чем причина

Иллюстративное фото: Родинское остается без света уже три недели (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Город Родинский, что в Донецкой области, с 18 сентября остается без электроснабжения. Там также не работает водоснабжение и мобильная связь.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин у себя в Telegram.

По его данным, электроэнергия исчезла в городе еще 18 сентября, после вражеских обстрелов. Он отметил, что восстановление электроснабжения зависит от ремонта электросетей, принадлежащих ГП "Региональные электрические сети".

"Держу этот вопрос на личном контроле. О развитии ситуации буду информировать впоследствии", - написал он.

Напомним, в Родинском состоянии на начало 2019 года в городе насчитывалось 10114 жителей.

Отключение света в Покровске и Родинском

В сентябре стало известно, что Покровское и Родинское Донецкой области остались без электроснабжения. Это произошло после того, как россияне нанесли удары по инфраструктуре.

Следует напомнить, что Покровское направление является одним из самых горячих на линии фронта. Там каждый день происходит большое количество боевых действий. А из-за постоянных российских обстрелов город регулярно сталкивается с перебоями в поставках электричества и воды.

Несмотря на тяжелые условия, в Покровске все еще проживают около 16 тысяч человек, хотя процесс эвакуации продолжается.

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