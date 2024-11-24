Родини загиблих захисників закликали не публікувати недостовірну інформацію щодо Алеї памʼяті

​"Як можна казати про велич та гідність нації, коли поряд з Алеєю пам’яті захисників України, місцем болю та співчуття, подяки та гордості, символом незламності приймається рішення про встановлення торгової Малої архітектурної форми (МАФу) на рівні місцевої влади, - йдеться в повідомленні активістів.

​Як відомо, 14 жовтня 2022 року в Києві по вул. Оранжерейна, 2 - Дорогожицька, 7 було відкрито Алею пам’яті захисників України.

Проте, як зазнають активісти, за даною адресою планується встановлення малої архітектурної форми на прилеглій території до Лук’янівського кладовища та Алеї пам’яті захисників України.

"Ми категорично проти встановлення будь-якої малої архітектурної форми в будь-якому вигляді вздовж вулиці Оранжерейної, яка прилягає до Лук’янівського кладовища", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, не дивлячись на численні звернення та повідомлення про порушення законодавства, 8 жовтня 2024 року на засіданні Київської міської ради за присутності замначальника ритуальної служби міста Києва Скорика Олександра, було погоджено встановлення тимчасової споруди (МАФ) за адресою вулиця Дорогожицька, 7.

"Особливий цинізм ситуації полягає в тому, що саме міська влада надала дозвіл на встановлення МАФу у місці пам’яті та скорботи, де мають лунати слова вдячності та поваги, а не виписуватись чеки та рахунки за надані послуги чи проданий товар", - додають активність.

На їх думку, аморальним є не тільки свідоме ігнорування негативної позиції громадян України щодо встановлення МАФу біля Алеї пам’яті захисників України, але й зневага до волонтерів, благодійників, родин загиблих захисників, які доклали зусилля в його створення та утримання в належному стані.

Нагадаємо, 14 жовтня було здійснено автопробіг, до якого долучилися благодійники та військові, матері, жінки, родини загиблих героїв. Під час автопробігу письмові звернення, які підписали понад 1000 киян та родин загиблих героїв, було передано до Офісу президента, Міністерства культури, Міністерства у справах ветеранів та в Київську міську державну адміністрацію.

У зверненнях побратими й рідні загиблих закликали скасувати встановлення торговельної споруди на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, зокрема на Алеї пам’яті захисників України.

Також були надіслані звернення до посольства США, Великобританії, Німеччини з проханням підтримати вимоги ветеранського руху і не допустити знищення місць пам’яті загиблих захисників України.

Мінкульт та прокуратура відреагували щодо запобігання забудови яку планує КМДА у вигляді торговельної споруди на території Лук'янівського заповідника.

За результатами перевірки Міністерство зазначає, що в електронній базі документообігу МКСМ не виявлено жодних погоджень, програм та проектів містобудівних, архітектурних чи ландшафтних перетворень на території Лук’янівського заповідника.

На дані незаконні дії Київської міської адміністрації миттєво відреагувала Шевченківська окружна прокуратура м. Києва, яка звернулася до суду з клопотанням, яке було задоволено Шевченківським районним судом м. Києва та накладено арешт на земельну ділянку Державного історико-меморіального Лук’янівського заповіднику із забороною проведення на ній будь-яких будівельних чи інших несанкціонованих у встановленому порядку робіт.