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У Києві хочуть знести Алею пам'яті: рідні загиблих звернулись до президента та дипломатів

Вівторок 15 жовтня 2024 16:41
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У Києві хочуть знести Алею пам'яті: рідні загиблих звернулись до президента та дипломатів Фото: у Києві хочуть знести Алею пам'яті (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У Києві хочуть знести Алею пам'яті, яка організована поблизу Лук'янівського кладовища. З метою завадити запланованій руйнації рідні загиблих звернулись до президента України та дипломатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву рідних загиблих.

На другу річницю Алеї памʼяті захисників України 14 жовтня 2024 року рідні та товариші загиблих вшанували памʼять усіх захисників і захисниць імена яких розміщені на меморіалі.

Також було організовано автопробіг, присвячений захисту Алеї памʼяті захисників від знищення, до якого долучилися благодійники та військові. Під час автопробігу організатори вручили письмові звернення з вимогами та підписами більше 1000 киян та родин загиблих героїв до Офісу президента України, Міністерства культури, Міністерства у справах ветеранів та Київській міській державній адміністрації, у якому закликали припинити паплюження пам’яті героїв шляхом встановлення торговельної споруди на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника - Алеї пам’яті захисників України.

Також організатори пробігу звернулися до посольств США, Британії та Німеччини з проханням підтримати ветеранський рух українців, не допустити паплюження пам’яті загиблих захисників України.

"Встановлення будь-якої малої архітектурної форми на прилеглій території до Лукʼянівського кладовища по вулиці Оранжерейній, на якій знаходиться Алея памʼяті захисників України, викликає осуд та спротив у громадських організацій, громадських діячів, воїнів, патріотів - у всіх киян, а також викличе осуд у європейських партнерів", - йдеться у зверненні.

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