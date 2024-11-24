Семьи погибших защитников призвали не публиковать недостоверную информацию о Аллее памяти

'Как можно говорить о величии и достоинстве нации, когда рядом с Аллеей памяти защитников Украины, местом боли и сострадания, благодарности и гордости, символом несгибаемости принимается решение об установлении торговой Малой архитектурной формы (МАФа) на уровне местных властей, - говорится в сообщении активистов.

Как известно, 14 октября 2022 года в Киеве по ул. Оранжерейная, 2 - Дорогожицкая, 7 была открыта Аллея памяти защитников Украины.

Однако, как подвергаются активисты, по данному адресу планируется установка малой архитектурной формы на прилегающей территории к Лукьяновскому кладбищу и Аллее памяти защитников Украины.

"Мы категорически против установления какой-либо малой архитектурной формы в любом виде вдоль улицы Оранжерейной, которая прилегает к Лукьяновскому кладбищу", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, несмотря на многочисленные обращения и сообщения о нарушении законодательства, 8 октября 2024 на заседании Киевского городского совета при присутствии замначальника ритуальной службы города Киева Скорика Александра, было согласовано установление временного сооружения (МАФ) по адресу улица Дорогожицкая, 7.

"Особый цинизм ситуации состоит в том, что именно городские власти дали разрешение на установление МАФа в месте памяти и скорби, где должны звучать слова благодарности и уважения, а не выписываться чеки и счета за предоставленные услуги или проданный товар", - добавляют активность. .

По их мнению, аморально не только сознательное игнорирование негативной позиции граждан Украины относительно установления МАФа возле Аллеи памяти защитников Украины, но и пренебрежение к волонтерам, благотворителям, семьям погибших защитников, которые приложили усилия в его создании и содержании в надлежащем состоянии.

Напомним, 14 октября был совершен автопробег, к которому присоединились благотворители и военные, матери, женщины, семьи погибших героев. Во время автопробега письменные обращения, которые подписали более 1000 киевлян и семей погибших героев, были переданы в Офис президента, Министерство культуры, Министерство по делам ветеранов и Киевскую городскую государственную администрацию.

В обращениях собратья и родные погибших призвали отменить установку торгового сооружения на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника, в частности, на Аллее памяти защитников Украины.

Также было направлено обращение в посольство США, Великобритании, Германии с просьбой поддержать требования ветеранского движения и не допустить уничтожения мест памяти погибших защитников Украины.

Минкульт и прокуратура отреагировали на предотвращение застройки, которую планирует КГГА в виде торгового сооружения на территории Лукьяновского заповедника.

По результатам проверки Министерство отмечает, что в электронной базе документооборота МКСМ не обнаружены никакие согласования, программы и проекты градостроительных, архитектурных или ландшафтных преобразований на территории Лукьяновского заповедника.

На данные незаконные действия Киевской городской администрации мгновенно отреагировала Шевченковская окружная прокуратура. Киева, которая обратилась в суд с ходатайством, удовлетворенным Шевченковским районным судом г. Киев и наложен арест на земельный участок Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника с запретом проведения на нем любых строительных или других несанкционированных в установленном порядке работ.