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Родини українських військовополонених попередили про шахраїв з Росії

Фото: родини українських військовополонених попередили про шахраїв з Росії (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські веб-ресурси почали масово розсилати родинам українських Захисників СМС-повідомлення з пропозицією заповнити анкету, яка буцімто допоможе знайти полоненого на території Російської Федерації чи на окупованих нею територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Координаційний штаб попереджає, що спецслужби Росії під виглядом “допомоги” сім’ям, котрі розшукують зниклих безвісти, надсилають СМС-повідомлення через яке відбувається збір персональних даних, що у підсумку може зашкодити становищу Захисників у полоні та завадить їхньому звільненню.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наполегливо рекомендує рідним і близьким наших Захисників:

  • ігнорувати будь-які сторонні неофіційні повідомлення;
  • не надавати жодної особистої інформації про своїх родичів підозрілим особам/сайтам/телеграм-каналам;
  • повідомляти про випадки незаконного збору персональних даних до правоохоронних органів України.

"Заради безпеки українських військових усі питання, пов’язані з їхнім перебуванням у полоні, слід обговорювати з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими -- єдиною профільною державною інституцією, котра займається питаннями допомоги та звільнення з полону", - додали в Штабі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські хакери розсилають українцям листи з небезпечними лінками.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Україні зареєстрували понад 1,5 тисячі кібератак з початку повномасштабної війни. Більшість із них - з боку країни-агресора.

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