Семьи украинских военнопленных предупредили о мошенниках из России

Российские веб-ресурсы начали массово рассылать семьям украинских Защитников СМС-сообщение с предложением заполнить анкету, которая якобы поможет найти пленного на территории Российской Федерации или на оккупированных ею территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу координационного штаба по обращению с военнопленными в Telegram.

Координационный штаб предупреждает, что спецслужбы России под видом "помощи" семьям, разыскивающим пропавших без вести, посылают СМС-сообщения, через которое происходит сбор персональных данных, что в итоге может помешать положению Защитников в плену и помешает их освобождению.

Координационный штаб по обращению с военнопленными настоятельно рекомендует родным и близким наших Защитников:

игнорировать любые посторонние неофициальные сообщения;

не предоставлять никакой личной информации о своих родственниках подозрительным лицам/сайтам/телеграмм-каналам;

сообщать о случаях незаконного сбора персональных данных в правоохранительные органы Украины.

"Ради безопасности украинских военных все вопросы, связанные с их пребыванием в плену, следует обсуждать с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными - единственным профильным государственным институтом, занимающимся вопросами помощи и освобождения из плена", - добавили в Штабе.