Для родини та природи: ТОП-5 доступних кросоверів українського ринку

Renault Duster (від 858 900 грн)

Чергове покоління популярного кросовера, який не в одній країні претендує на титул народного – залишаючись при тому дійсно доступним. Козирі нової генерації ті самі – невисока ціна, нескладна і витривала конструкція, енергомістка ходова, вибір двигунів і трансмісій. Є можливість обирати між трьома силовими агрегатами – дизельним, бензиновим та бензиново-гібридним. Щоправда, версія 4х4 доступна тільки для гібридного приводу, але параметри геометричної прохідності (кліренс, кути в’їзду/з’їзду тощо) гідні в усіх комплектаціях.

Opel Crossland (від 828 400 грн)

Добротний європейський автомобіль з класичним набором німецьких якостей і модним стайлінгом. Починаючи з базової комплектації модель має багатий набір опцій і жвавий на ходу 1,2-літровий бензиновий мотор. Власне, це єдиний доступний мотор, але до нього можна обрати або механічну коробку передач, або 6-ступінчастий автомат. Кросовер компактний (довжина 4,2 м), але доволі місткий, і має до п’ятимісного салону гідний багажник на 410 л об’єму. На жаль, повнопривідної версії ця машина не має, але це поширена картина в даному сегменті.

MG ZS (від 775 386 грн)

Друге покоління моделі MG ZS щойно з’явилося в Україні. Новинка британсько-китайського бренду поважна зовні (довжина 4,43 м) і виконана в актуальному дизайні. Принципова відмінність від конкурентів, важлива для багатьох українських споживачів – повнолітражний 1,5-літровий бензиновий двигун. В атмосферному варіанті він має 116 к.с., а в турбованому – аж 170 к.с. (при обертовому моменті аж 275 Нм!). Доступна і автоматична трансмісія (варіатор CVT), і класична механіка, але привод може біти тільки на передню вісь.

Skoda Kamiq (від 930 380 грн)

Кросовер від одного з найпопулярніших в країні брендів не дуже великий (довжина 4,2 м), але його цінність у тому, що він поєднує традиційну чеську практичність з німецькою якістю. В моторній лінійці Kamiq тепер – надувні бензинові мотори 1,0 TSI потужністю 95 та 115 к.с. в залежності від ступеню форсування. Трансмісія механічна та автоматична, в останньому випадку це преселективний робот DSG на 7 ступенів. Повного приводу не передбачено, але гірше, що найбільш хазяйновитим шанувальникам чеської марки бракуватиме дизельного двигуна.

Suzuki S-Cross (від 974 900 грн)

Справжній "японець", який тим не менш залишається у сегменті доступних машин. Автомобіль не дуже великий (довжина 4,3 м), але має поважний вигляд. В Україні для S-Cross доступний тільки один двигун – бензиновий 1,4-літровий з турбонадувом, завдяки якому автомобіль сприймається на дорозі як доволі жвавий. Коробка передач може бути як механічна, так і автоматична (обидві – 6 ступінчасті), причому автомат такий, якого не часто зустрінеш у наш час – це класичний гідромеханічний агрегат. Модель доступна як з приводом 4х2, так і 4х4, що в цілому трапляється не так вже і часто.



Коротко

Без сумніву, вибір у сегменті недорогих кросоверів в Україні є. І він не тільки широкий, а й різноманітний – відрадно, що є не тільки суто міські автомобілі, а й моделі, які не бояться поганих шляхів і навіть легкого бездоріжжя.

При підготовці статті були використані матеріали Auto.Ria та компаній-імпортерів.