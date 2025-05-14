Для семьи и природы: ТОП-5 доступных кроссоверов украинского рынка

Renault Duster (от 858 900 грн)

Очередное поколение популярного кроссовера, который не в одной стране претендует на титул народного - оставаясь при том действительно доступным. Козыри новой генерации те же - невысокая цена, несложная и выносливая конструкция, энергоемкая ходовая, выбор двигателей и трансмиссий. Есть возможность выбирать между тремя силовыми агрегатами - дизельным, бензиновым и бензиново-гибридным. Правда, версия 4х4 доступна только для гибридного привода, но параметры геометрической проходимости (клиренс, углы въезда/съезда и т.д.) достойные во всех комплектациях.

Opel Crossland (от 828 400 грн)

Добротный европейский автомобиль с классическим набором немецких качеств и модным стайлингом. Начиная с базовой комплектации модель имеет богатый набор опций и резвый на ходу 1,2-литровый бензиновый мотор. Собственно, это единственный доступный мотор, но к нему можно выбрать либо механическую коробку передач, либо 6-ступенчатый автомат. Кроссовер компактный (длина 4,2 м), но довольно вместительный, и имеет к пятиместному салону достойный багажник на 410 л объема. К сожалению, полноприводной версии эта машина не имеет, но это распространенная картина в данном сегменте.

MG ZS (от 775 386 грн)

Второе поколение модели MG ZS только что появилось в Украине. Новинка британско-китайского бренда презентабельна внешне (длина 4,43 м) и выполнена в актуальном дизайне. Принципиальное отличие от конкурентов, важное для многих украинских потребителей - полнолитражный 1,5-литровый бензиновый двигатель. В атмосферном варианте он имеет 116 л.с., а в турбированном - аж 170 л.с. (при крутящем моменте аж 275 Нм!). Доступна и автоматическая трансмиссия (вариатор CVT), и классическая механика, но привод может бить только на переднюю ось.

Skoda Kamiq (от 930 380 грн)

Кроссовер от одного из самых популярных в стране брендов не очень большой (длина 4,2 м), но его ценность в том, что он сочетает традиционную чешскую практичность с немецким качеством. В моторной линейке Kamiq теперь - надувные бензиновые моторы 1,0 TSI мощностью 95 и 115 л.с. в зависимости от степени форсировки. Трансмиссия механическая и автоматическая, в последнем случае это преселективный робот DSG на 7 ступеней. Полного привода не предусмотрено, но хуже, что наиболее хозяйственным поклонникам чешской марки будет не хватать дизельного двигателя.

Suzuki S-Cross (от 974 900 грн)

Настоящий "японец", который тем не менее остается в сегменте доступных машин. Автомобиль не очень большой (длина 4,3 м), но выглядит солидно. В Украине для S-Cross доступен только один двигатель - бензиновый 1,4-литровый с турбонаддувом, благодаря которому автомобиль воспринимается на дороге как довольно резвый. Коробка передач может быть как механическая, так и автоматическая (обе - 6 ступенчатые), причем автомат такой, которого не часто встретишь в наше время - это классический гидромеханический агрегат. Модель доступна как с приводом 4х2, так и 4х4, что в целом случается не так уж и часто.



Вкратце

Без сомнения, выбор в сегменте недорогих кроссоверов в Украине есть. И он не только широк, но и разнообразен - отрадно, что есть не только сугубо городские автомобили, но и модели, которые не боятся плохих дорог и даже легкого бездорожья.

При подготовке статьи были использованы материалы Auto.Ria и компаний-импортеров.