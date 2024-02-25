Для родини і драйву: ТОП-5 найпопулярніших універсалів українського ринку

Попри доступність більш практичних кузовів, українські автомобілісти і надалі масово обирають універсали. З іншого боку, до цього їх підштовхує вторинний ринок – саме такі моделі у незліченній кількості і в непоганому стані привозять з Європи перекупники. Допоможемо читачам розібратись з найпопулярнішими моделями вживаних універсалів, які пропонуються в Україні.

Універсал – по-перше, тому, що функціонал цього типу кузова справді розширений, та його внутрішній простір придатний для перевезення і пасажирів, і громіздкого багажу. Звісно, такий тип на ринку не один, існують ще як мінімум компактвен і легкий комерційний фургон ("пиріжок"). Але на фоні інших типів кузовів універсал залишається найбільш близьким до легкового, що дозволяє йому використовувати легкові – тобто найдешевші – запчастини і сервісні розцінки. При тому габарити, керованість та паливний апетит універсала залишаються теж легковими.

Volkswagen Passat B8 Variant

VW Passat цього покоління буквально домінує, він не просто один з найпопулярніших універсалів в країні, він став одним з найбільш масових авто на ринку взагалі. І це недаремно, машина може і не ідеальна, але багато в чому цікава. Багажник сам по собі великий, трансформаціями заднього сидіння його можна збільшити (650/1750 л), причому диван можна скласти у трьох варіаціях. Пропонується добрий вибір двигунів і трансмісій, комплектації часто індивідуальні. Мотори економічні, що бензинові TSI (1,4 л, 1,8 л та 2,0 л), що дизельні (1,6 л і 2,0 л) практично всі мають по кілька варіантів віддачі.

Дуже багато машин з "автоматами", які насправді є преселективними роботами DSG, як з "мокрими", так і з "сухими" подвійними зчепленнями. Всі універсали Passat B8 – "європейці" та "українці", "американців" з таким кузовом не існує. Незалежно від походження, на ринку є багато машин у доброму стані. Саме в кузові універсал шукайте повнопривідну версію Passat Alltrack з збільшеним на 28 мм кліренсом і особливим оздобленням екстер’єру. Недоліки як в усіх нинішніх Volkswagen : безальтернативні "автомати" DSG з їхньою сумнівною довговічністю, плюс так само безальтернативні бензинові агрегати TSI з незвично обмеженим ресурсом.

Volkswagen Golf VII Variant

Це ще один з хітів вторинного ринку, трохи менший за старшого брата "Пассата" – багажник у нього 605/1620 л, причому перші додаткові 100 л з’являються, якщо прибрати подвійну підлогу. В цілому це одна з найбільш збалансованих за комплексом якостей моделей нашого часу. “Сьомий” Golf – покоління буквально учорашнє, тому машини здебільшого свіжі, зі станом кузова ще довго все буде в порядку в плані корозії, а силові агрегати в цілому зберігають залишок закладеного ще на заводі ресурсу. Вибір двигунів схожий з "пассатівським", це набір бензинових TSI і двійко дизелів 1,6 та 2,0 л. ”Автомати” лише преселективні "роботи" DSG, і саме з одним з них машина демонструє дива економічності. Ходову варто похвалити за вдалі налаштування і довговічність. Цю модель можна обрати у версії з приводом 4х4, трансмісія якої до певного віку не додає власникові додаткових проблем.

Skoda Octavia A7 Combi

Один з наймасовіших автомобілів нашої країни базується на тій же платформі, що й Golf, але "Шкода" бере гору завдяки традиційному акценту на практичності. Можна розповідати тут про зручні бокси та кишеньки, але головне – рекордний для класу багажник 610/1740 л. В цілому це дійсно дуже вдалий автомобіль, надійний і витривалий, через що, до речі, він повільно дешевшає на "вторинці". Пропозиція двигунів величезна, але важлива відмінність від побратимів по концерну WAG – наявність у бензиновій лінійці кондового атмосферного мотора 1.6 MPI із звичайним розподіленим, а не безпосереднім впорскуванням. І справжнє свято для консервативних громадян – комплектація цього двигуна з класичним гідромеханічним "автоматом". Повнопривідна версія “Октавії” випускається саме в кузові універсал, причому є особлива модифікація 4х4 Octavia Scout, з збільшеним кліренсом і оформленням у позашляховому стилі.

Ford Mondeo IV Turnier

Цей стильний і великий автомобіль у нас більше відомий за його американським двійником Ford Fusion, який є виключно седаном і не має версії в кузові універсал. Тож всі універсали "Мондео" у цьому поколінні – "європейці". Місткість його вантажо-пасажирського відсіку трохи менше, ніж у "вагівських" однокласників – 500/1605 л, проте задні пасажири все одно почуваються вільно; врешті решт, в цього авто достатньо інших переваг. Так, в лінійці двигунів багато бензинових і дизельних агрегатів, гідних уваги і придатних до українських експлуатаційних реалій. Трансмісій достатньо як суто механічних, так і автоматичних, зокрема, крім преселективних "роботів" є також класичні "автомати".

Opel Astra K Sports Tourer

Дана модель в нашій добірці разом з VW Golf представляє С-класс, тобто вона класом нижче за іншу трійцю. А взагалі Opel у вітчизняних умовах є зручним варіантом отримати німецьку якість і добротність за меншу ціну, ніж у більш розрекламованих брендів. Багажник "Астри" середній за місткістю (540/1630 л), проте у задніх пасажирів є багато місця, навіть у порівнянні з версією Astra в кузові хетчбек. А вибору двигунів, певно, позаздрять інші "німці": є ціла когорта атмосферних і наддувних бензинових моторів, є цікава добірка дизелів. Трансмісії теж дають покупцеві право вибору, одних лише "автоматів" є три моделі, у тому числі дві класичних гідромеханічних АКП. Нарешті, Astra-універсал має особливу задню підвіску, відмінну від хетчбеківської, тож керується вона напрочуч непогано, тим більше як для "сарайчика" – тому і посилання на спортивність у назві тут не випадкове.

Якщо коротко

Мабуть, для багатьох водіїв варто сказати, що нинішні універсали – не зовсім те, що представляли собою такі кузови раніше. Сьогодні це не спрощений компроміс між маленьким ваговозом і пасажирським салоном, а самодостатній, стильний і функціональний легковик з розширеними можливостями для перевезення багажу. Тому сучасні універсали мають в арсеналі і найпотужніші мотори, і добре налагоджені підвіски, і найбагатші топові комплектації. Тож вдалого вам вибору.