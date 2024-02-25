Для семьи и драйва: ТОП-5 самых популярных универсалов украинского рынка

Несмотря на доступность более практичных кузовов, украинские автомобилисты и дальше массово выбирают универсалы. С другой стороны, к этому их подталкивает вторичный рынок – именно такие модели в бесчисленном количестве и в хорошем состоянии привозят из Европы перекупщики. Поможем читателям разобраться с самыми популярными моделями подержанных универсалов, предлагаемых в Украине.



Универсал – во-первых, потому, что функционал этого типа кузова действительно расширен, и его внутреннее пространство подходит для перевозки и пассажиров, и громоздкого багажа. Конечно, такой тип на рынке не один, существуют еще как минимум компактвэн и легкий коммерческий фургон (“пирожок”). Но на фоне других типов кузовов универсал остается наиболее близким к легковому, что позволяет ему использовать легковые – то есть самые дешевые – запчасти и сервисные расценки. При этом габариты, управляемость и топливный аппетит универсала остаются легковыми.

Volkswagen Passat B8 Variant

VW Passat этого поколения буквально доминирует, он не просто один из самых популярных универсалов в стране, он стал одним из самых массовых автомобилей на рынке в целом И это не зря, машина может и не идеальная, но во многом интересная. Багажник сам по себе велик, трансформациями заднего сиденья его можно увеличить (650/1750 л), причем диван можно сложить в трех вариациях. Предлагается хороший выбор двигателей и трансмиссий, комплектации часто индивидуальны. Моторы экономичные, что бензиновые TSI (1,4 л, 1,8 л и 2,0 л), что дизельные (1,6 л и 2,0 л) практически все имеют по несколько вариантов отдачи.

Очень много машин с "автоматами", которые на самом деле являются преселективными работами DSG, как с мокрыми, так и с сухими двойными сцеплениями. Все универсалы Passat B8 – "европейцы" и "украинцы", а "американцев" с таким кузовом не существует. Независимо от происхождения, на рынке много машин в хорошем состоянии. Именно в кузове универсал ищите полноприводную версию Passat Alltrack с увеличенным на 28 мм клиренсом и особой отделкой экстерьера. Недостатки как у всех нынешних Volkswagen: безальтернативные "автоматы" DSG с их сомнительной долговечностью плюс так же безальтернативные бензиновые агрегаты TSI с необычно ограниченным ресурсом.

VW Golf VII Variant

Это еще один из хитов вторичного рынка, чуть меньший старшего брата "Пассата" – багажник у него 605/1620 л, причем первые дополнительные 100 л появляются, если убрать двойной пол. В целом это одна из самых сбалансированных по комплексу качеств моделей нашего времени. Седьмой Golf – поколение буквально вчерашнее, поэтому машины в большинстве своем свежие, с состоянием кузова еще долго все будет в порядке в плане коррозии, а силовые агрегаты в целом сохраняют остаток заложенного еще на заводе ресурса. Выбор двигателей схож с "пассатовским", это набор бензиновых TSI и два дизеля 1,6 и 2,0 л. ”Автоматы” только преселективные роботы DSG, и именно с одним из них машина демонстрирует чудеса экономичности. Ходовую стоит похвалить за удачные настройки и долговечность. Эту модель можно выбрать в версии с приводом 4х4, трансмиссия которой до определенного возраста не доставляет дополнительных проблем.

Skoda Octavia A7 Combi

Один из самых массовых автомобилей нашей страны базируется на той же платформе, что и Golf, но "Шкода" часто берет верх благодаря традиционному акценту на практичности. Можно рассказывать здесь об удобных боксах и карманах, но главное – рекордный для класса багажник 610/1740 л. В целом это действительно очень удачный автомобиль, надежный и выносливый, из-за чего, кстати, он медленно дешевеет на "вторичке". Предложение двигателей огромное, но важное отличие от собратьев по концерну WAG – наличие в бензиновой линейке кондового атмосферного мотора 1.6 MPI с обычным распределенным, а не непосредственным впрыском. И настоящий праздник для консервативных граждан – комплектация этого двигателя с классическим гидромеханическим "автоматом". Полноприводная версия "Октавии" выпускается именно в кузове универсал, причем имеется особая модификация 4х4 Octavia Scout, с увеличенным клиренсом и оформлением во внедорожном стиле.

Ford Mondeo IV Turnier

Этот стильный и большой автомобиль у нас больше известен по его американскому двойнику Ford Fusion, который является исключительно седаном и не имеет версии в кузове универсал. Все универсалы "Мондео" в этом поколении - "европейцы". Емкость его грузопассажирского отсека чуть меньше, чем у "ваговских" одноклассников – 500/1605 л, однако задние пассажиры все равно чувствуют себя свободно; в конце концов, у этого авто достаточно других преимуществ. Так, в линейке двигателей много бензиновых и дизельных агрегатов, достойных внимания и пригодных к украинским эксплуатационным реалиям. Трансмиссий достаточно как чисто механических, так и автоматических, в частности, кроме преселективных роботов есть также классические "автоматы".

Opel Astra K Sports Tourer

Данная модель в нашей подборке вместе с VW Golf представляет С-класс, то есть она классом ниже всей остальной троицы. А вообще Opel в отечественных условиях является удобным вариантом получить немецкое качество и добротность по меньшей цене, чем у более разрекламированных брендов. Багажник "Астры" средний по емкости (540/1630 л), однако у задних пассажиров есть много места, даже по сравнению с версией Astra в кузове хэтчбек. А выбору двигателей, вероятно, позавидуют другие "немцы": есть целая когорта атмосферных и наддувных бензиновых моторов, есть интересная подборка дизелей. Трансмиссии тоже дают покупателю право выбора, одних только "автоматов" есть три модели, из которых две классических гидромеханических АКП. Наконец, Astra-универсал имеет особую заднюю подвеску, отличную от хэтчбековской, поэтому рулится она очень неплохо, тем более как для "сарайчика" – поэтому и ссылка на спортивность в названии здесь не случайна.

Если коротко

Пожалуй, для многих водителей следует сказать, что нынешние универсалы – не совсем то, что представляли собой такие кузова раньше. Сегодня это не упрощенный компромисс между маленьким фургончиком и пассажирским салоном, а самодостаточная, стильная и функциональная легковушка с расширенными возможностями для перевозки багажа. Поэтому современные универсалы имеют в арсенале и самые мощные моторы, и хорошо отлаженные подвески, и богатые топовые комплектации. Так что удачного вам выбора.