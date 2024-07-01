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Родина Байдена закликала його залишитися у передвиборчих перегонах, - CNN

Фото: президент США Джо Байден та Джилл Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сім'я президента США Джо Байдена закликала його залишитися в передвиборчих перегонах 2024 року. Крім цього, вони в приватному порядку обговорили, чи слід звільнити старших помічників після виступу Байдена на дебатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Радники американського лідера повідомили, що сім'я Байдена, включно з першою леді Джилл Байден, сином Хантером Байденом та їхніми онуками, зібралася в Кемп-Девіді на раніше заплановану зустріч і благала президента продовжувати боротьбу за переобрання. Один із радників заявив, що члени сім'ї висловили свою "беззастережну підтримку".

За словами одного з радників, сім'я, явно розчарована командою, яка готувала Байдена до дебатів із колишнім президентом Дональдом Трампом, обговорювала, чи слід звільнити будь-кого з головних радників і внести зміни до штатного розкладу кампанії. 

Байден, однак, відомий тим, що відданий своїм близьким радникам і захищає їх, і не любить звільняти помічників. Станом на неділю не було схоже, що назрівають якісь серйозні кадрові зміни.

Сімейні збори в президентській резиденції відбулися в той момент, коли Байден і його кампанія зіткнулися з лавиною закликів до президента відмовитися від участі в президентських дебатах.

За словами одного з радників, під час бесіди обговорювали, як члени сім'ї Байдена можуть допомогти президенту, а не те, чи варто йому переглядати свою кандидатуру.

Провал Байдена на дебатах із Трампом

У листопаді цього року в США відбудуться президентські вибори. Минулого тижня відбулися перші теледебати між кандидатами - Джо Байденом і Дональдом Трампом.

За підсумками дебатів 67% глядачів визнали, що Трамп виграв у Байдена, а 33% вважали, що краще виступив чинний президент США.

Про основні висновки з президентських дебатів у США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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